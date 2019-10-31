Хорошие новости перед длинными выходными: погода немного исправится

В четверг днем погоду в Литве обусловит циклон – он попытается принести более мягкую массу воздуха. Ожидается облачная погода, если солнце и выглянет из-за туч, то ненадолго.

Через большую часть районов пройдет зона осадков: На западе ожидается дождь, лишь местами мокрый снег, на востоке – сначала будет идти мокрый снег, а потом его сменит дождь.

В утренние часы велика вероятность дождя при минусовой температуре, может быть скользко, местами туман. Днем будет дуть сильный ветер, местами его порывы достигнут 15 м/с. Холодная масса воздуха из Литвы будет уходить неохотно, температура поднимется до 3-8, на взморье до 9-10 градусов тепла.

В пятницу ночью облака рассеются, ожидаются прояснения, особых осадков не ожидается. Густые облака и осадки уйдут на восток и на юг, будет идти дождь, лишь местами возможен мокрый снег. Кое-где прогнозируют туман. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, возможен гололед. На взморье будет 5-7 градусов тепла.

В пятницу, в День Всех Святых, погода немного исправится: опасных явлений не прогнозируют, погода будет обычной для такого сезона. Будет облачно, солнце появится лишь местами. Ожидаются кратковременные обильные дожди, морось. Будет дуть юго-западный, западный ветер. Понемногу в Литву будет идти теплая масса воздуха, но прогреться воздуху будут мешать облака – после обеда будет 5-10 градусов тепла.