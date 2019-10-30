Приехав на место происшествия, полиция обнаружила в автомобиле BMW двоих пострадавших. Их увезли в больницу.

Предполагают, что BMW ехал на очень высокой скорости.

Водитель (1992 г.р.) автомобиля был пьян (0,92 промилле).

19-летний пассажир скончался в приемном отделении больницы.