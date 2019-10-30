На окраине Вильнюса BMW развалился на две части: 19-летний пассажир скончался

ru.DELFI.lt

30 октября вечером, в 20.16 ч., Вильнюсская полиция, пожарные-спасатели и врачи скорой помощи получили сообщение о ДТП на окраине Вильнюса, на ул. Лентварё: на повороте BMW съехал с дороги и врезался в дерево, автомобиль развалился на две части.

Приехав на место происшествия, полиция обнаружила в автомобиле BMW двоих пострадавших. Их увезли в больницу. Предполагают, что BMW ехал на очень высокой скорости. Водитель (1992 г.р.) автомобиля был пьян (0,92 промилле). 19-летний пассажир скончался в приемном отделении больницы.

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