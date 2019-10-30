Прибыль туроператора Novaturas сократилась на 76%

За девять месяцев этого года чистая консолидированная прибыль одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas составила 1,3 млн евро – на 76% меньше, чем за такой же период прошлого года (5,66 млн евро).

Оборот компании в этом году сократился на 0,5% до 139,5 млн евро, сообщил Novaturas через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

"Эти девять месяцев для всей индустрии туризма в регионе были полны вызовов. На рынках стран Балтии обострилась конкуренция, лето было одним из самых жарких в истории, которое призвало клиентов променять отдых в теплых краях на местный туризм", – говорится в комментарии Novaturas.

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в этом году составила 3,015 млн евро – на 59,1% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (7,373 млн евро).

За три квартала компания обслужила 238 тыс. клиентов – на 2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.