В поле зрения СРФП – компании Tez Tour и VIP Viesosios informacijos partneriai

Глава одного из крупнейших литовских туроператоров Tez Tour Александр Суков, компании VIP Viesosios informacijos partneriai, Aza Tours и некоторые другие подозреваются в фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Следователи Вильнюсского управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыли группу из 13 сообщников, которую подозревают в сокрытии доходов на сумму не менее чем 2 млн. евро с привлечением более десятка компаний туристических услуг.

В начале октября СРФП сообщала, что членам группировки сообщников предъявлены подозрения в мошенничестве, присвоении имущества, предоставлении ложных данных о доходах, прибыли или имуществе, ведении ложного бухгалтерского учета и фальсификации бухгалтерских документов.

Есть подозрения в том, что в схеме сокрытия налогов с целью сокращения реально получаемых доходов использовались учрежденные в Латвии, но не осуществляющие никакой деятельности компании.