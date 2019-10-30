Мэр Вильнюсского района заговорила о скандальном проекте: попробуем говорить с жителями

В деревне Клевине (Вильнюсский район) втайне от жителей самоуправление пыталось одобрить строительство складов. Однако ситуация изменилась, когда ситуацией заинтересовался портал DELFI. Мэр Вильнюсского района Мария Рекст 29 октября подтвердила, что процедура публичных обсуждений проекта будет организована заново.

28 октября министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка информировал, что его удивляет решение мэрии изменить назначение земли приказом директора администрации без ведома общества. Он обратился в Строительную инспекцию с просьбой начать расследование.

Рекст сказала, что учтут тот факт, что жителям об этой ситуации известно не было. По ее словам, процедура публичных обсуждений проекта будет организована заново.

"Хочу отметить, что на сегодняшний день – представлены проектные предложения. Проектировщику передадут все претензии и предложат провести процедуру публичных обсуждений", - сказала мэр.

Почему назначение земли изменили по приказу главы администрации, а не путем изменения детального плана по решению горсовета, она не комментировала. Однако прибавила, что о разрешении на строительство пока не говорят.

"Хочу обратить внимание, что это только начальная стадия, связанная с планированием территории. О выдаче разрешения на строительство пока не говорят", - сказала Рекст.

Она сказала, что мэрия намерена искать компромисс: "Мы хотим создать хорошие условия жизни в населенных пунктах Вильнюсского района, а также создать условия для частных инвестиций, создающих социальное и экономическое благосостояние (...)".

DELFI эту ситуацию прокомментировал председатель Антикоррупционной комиссии мэрии Вильнюсского района и председатель фракции соцдемов Роберт Духневич.

По его словам, информации об этом проекте не хватает не только жителям, но и оппозиции. "В нашем самоуправлении оппозиции получить информацию нелегко. Коммуникация не отличается хорошим уровнем", - сказал член горсовета.

По его мнению, если взглянуть на документы по планированию территорий, то возникает много вопросов. "На общем плане территория отмечена как U1. Это значит, что там в основном находится земля другого назначения. U1 - группа жилого типа. В нее попадают территории жилого, коммерческого, общественного, рекреационного назначения и для общего пользования. Производственные территории и земля под склады отмечена U2. Детального плана этого участка, как мы понимаем, нет. Он должен быть, ведь когда-то землю меняли с сельскохозяйственной на другого назначения", - сказал Духневич.

По его словам, в данном случае важно, что меняют не назначение, а способ использования. С юридической точки зрения, в таком случае для принятия решения детальный план не нужен, если это не противоречит общему плану. Но в данном случае это правило не действует, поскольку в группе U1 не может быть складских помещений.

Чтобы ответить на эти вопросы, фракция соцдемов обратилась к мэру Рекст и главе администрации Люцине Котловской с просьбой предоставить хронологию действий, связанных с этим участком и информировать, на основании каких законов изменили способ использования территории.

"С точки зрения справедливости, глава администрации должна была руководствоваться принципом разумности и защищать общественный интерес. (...) Думаю, надо было максимально вовлекать в принятие решения жителей", - сказал Духневич.

Он заметил, что если фракция не получит ответ, то обратится в Службу спецрасследований и Генпрокуратуру.

DELFI пытался связаться с главой администрации Котловской, но она на вопросы журналистов не ответила.

Жители села сказали журналистам, что совсем недавно им стало известно о решении предпринимателя и мэрии и стали интересоваться ситуацией, выяснять, что будут строить у их домов. Жители опасаются, что муниципалитет мог фальсифицировать документы - ни один из жителей не давал согласия на появление промышленного объекта.

DELFI выяснил, что в деревне Клевине, на ул. Сукурё, 2, планируют построить склад. Все решения, о которых не уведомили жителей, принимались в спешном порядке.

В соответствии с детальным планом - это жилая территория. Рядом нет никаких промышленных объектов – только жилые дома. Жители ценят это место за красивую природу – рядом большой лес и уникальное болото. Участок, о котором идет речь, принадлежит Валдасу Желнису и его супруге Юрате. Сам участок очень маленький - 11,17 соток. Но плотность и интенсивность его застройки выше, чем соседних участков – 48,7% (интенсивность 0,56).

Согласно проекту, там появится не только склад, но и административные помещения. Общая площадь постройки 622,58 кв. м, объем – 4000 куб. м. Высота – 8,30 м.

С северной и восточной стороны планируются погрузочные рампы. Это значит, что к зданию будут подъезжать фуры.

В деревне Клевине планируют построить промышленный объект, но способ использования участка этого не позволял. И тут муниципалитет нашел выход. Способ использования соседних участков – территории с одноквартирными и двухквартирными домами. Чтобы склад мог работать, нужны были коррекции.

Глава администрации внесла коррекцию своим приказом. Но юристы, с которыми говорил DELFI, считают, что надо было менять детальный план. Эта процедура занимает больше времени.

DELFI интересовался, почему муниципалитет Вильнюсского района выбрал такой вариант, но представитель мэрии Йоланда Гульбинович на вопрос не ответила. Только повторила, что решение приняла глава администрации.

На повторный вопрос она дала тот же ответ. Она упомянула, что назначение земли еще в 2016 году изменила Национальная земельная служба.

Такие действия самоуправления удивили министра Мажейку. По его словам, перед выдачей разрешения на строительство надо учесть и застройку соседних территорий.

"Жаль, что самоуправления несерьезно относятся к требованию закона о планировании территорий, согласно которому без детального плана строительство возможно только с учетом застройки соседних территорий. Министерство подготовило проект закона о планировании территорий, который усилит информирование жителей о планировании и изменит порядок информирования", - сказал Мажейка.

Он прибавил, что министерство обратилось в Государственную инспекцию по планированию и строительству с просьбой провести расследование на предмет законности изменения документов.