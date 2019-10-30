Налоговая инспекция Литвы по ошибке выслала 16 000 жителей напоминания о заполнении деклараций

ru.DELFI.lt

Государственная налоговая инспекция информирует, что из-за ошибки в ходе установки параметров системы 16 000 плательщиков НДС получили через систему электронного декларирования (EDS) напоминания о необходимости подать декларацию за период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, который еще не завершился.

Налогоплательщиков, получивших такие сообщения, просят игнорировать полученную некорректную информацию. "Приносим извинения за доставленные неудобства. Всю актуальную информацию налогоплательщики могут получить по номеру ГНИ 1882 или на сайте www.vmi.lt", – сказано в сообщении.

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