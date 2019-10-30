Налогоплательщиков, получивших такие сообщения, просят игнорировать полученную некорректную информацию.

"Приносим извинения за доставленные неудобства.

Всю актуальную информацию налогоплательщики могут получить по номеру ГНИ 1882 или на сайте www.vmi.lt", – сказано в сообщении.