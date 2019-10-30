ДТП в Вильнюсе: двое пострадавших доставлены в больницу

29 октября поздно вечером, в 23.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Укмергес, столкнулись автомобили BMW и Opel, пострадали люди.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда Opel, ехавший с Шешкинской горы, выехал на встречную полосу, машина стала скользить, ее развернуло, тогда она боком ударилась в автомобиль BMW. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Молодая водитель Opel (2000 г.р.) и ехавший с ней 23-летний молодой человек были доставлены в больницу. Молодой человек потерял сознание, но вскоре очнулся.

По мнению полицейских, причина ДТП - неопытность водителя и высокая скорость.

Оба водителя были трезвыми.