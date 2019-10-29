Последствия пожара в Алитусе: с прилавков магазинов изымают продукцию 5 производителей

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщает, что из продажи изымают продукцию Rokiškio sūris, Rokiškio pienas, Varėnos pienelis, Rivona и Marijampolės pieno konservai. Эту информацию порталу DELFI подтвердила представитель службы Юргита Савицкайте.

"С учетом опасности, которую представляют загрязнения, выделявшиеся во время пожара, ГПВС провела исследование распространения сырья, которое скупали во время пожара. Выяснилось, что это молоко как сырье использовали 5 компаний: Rokiškio sūris, Rokiškio pienas, Varėnos pienelis, Rivona и Marijampolės pieno konservai. Несмотря на то, что проведенные исследования не показали наличие вредных веществ в продукции этих компаний, из соображений безопасности было решено в превентивных мерах не продавать продукцию из сырья, закупленного на территории, которых коснулся пожар", - информировала DELFI Савицкайте.

Список возможно небезопасных товаров: молоко, сметана, йогурты и кефир.

С прилавков должны убрать продукцию этих компаний со сроком годности до 15 ноября.

Об этом должны информировать покупателей. Клиентов, которые купили эти товары, просят вернуть их в магазин вместе с чеком, тогда им вернут деньги.

"Сегодня мы получили информацию компании-поставщика Rokiškio sūris, которому ГПВС прислала уведомление с просьбой изъять из торговли некоторые продукты. В таких ситуациях мы действуем без промедления. Если появляются подозрения в связи с возможно небезопасной продукцией, ее сразу же изымают из продажи", - сказала DELFI представитель службы коммуникации Maximа Э.Дапкене.

Информацию об изъятии некоторой продукции агентству BNS подтвердил директор Rokiškio sūris Далюс Трумпа.

По его словам, в компанию попало 400 кг молока из запрещенной зоны, а при производстве они смешались с 40 т.

Он сказал, что продукцию компании всегда проверяют, она безопасная, а решение изъять продукцию - "перестраховка чиновников".

По словам Трумпы, компании придется уничтожить изъятую продукцию, компания понесет убытки.

Глава Rivonа, которая поставляет товары Norfа, Дайнюс Дундулис сказал BNS, что продукцию изъяли уже 28 октября.

По его словам, поскольку отделение компании работает в Алитусе, во время пожара его работа была остановлена, поэтому сама компания молоко не скупала, но оно могло попасть через каунасского поставщика.

Дундулис сказал, что компания должна изъять "до 10 тонн продукции".

Rivona передала образцы продукции в лабораторию, но результаты еще не получила. По данным лаборатории самой компании, продукция не загрязнена.

Директор Varėnos pienelis Йоланта Кузминене сказала, что около 20 т такой продукции они задержали на складе, из магазинов надо было собрать еще 10–15 т.

"Мы в той зоне вообще молоко не скупали, но мы покупаем у кооператива, а тот указал, что вроде как у одного фермера купил, но это небольшая часть, небольшое количество", – сказал он.

"Наши ветеринары любят перестраховываться. Никаких исследований пока не сделано", – сказала Кузминене.

ГПВС на прошлой неделе сообщила, что получены первые результаты исследований молока. Выяснилось, что количество диоксинов в нем превышает установленную концентрацию.

Хозяйствам, которые попали в загрязненную территорию, запрещено продавать молоко скупщикам. Это молоко нельзя употреблять в пищу, продавать на рынках и т.д.

Скупщикам запретили скупать молоко у компаний, находящихся на загрязненной территории.