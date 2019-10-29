Стал известен победитель конкурса на строительство нового пешеходного моста в Вильнюсе

Выясняются победители архитектурного конкурса на строительство пешеходного моста через реку Нерис (Вилию), который соединит ул. А.Гоштауто и Упес – комиссия оценила работы и постановила, что первое место занимает идея команды INHUS Engineering под названием "Мост Альбертаса", затем идет работа Studija 501, SRP projektas, LT projektai и Mutuss - "Врата Нерис", на третьем месте TEC Infrastructure с Lux semita. Всего в конкурсе участвовали 9 идей.

"По мере роста города появляется потребность в новом удобном сообщении не только для транспорта, но и для пешеходов с велосипедистами. Этот новый мост соединит два пространства, где работают сотни людей, благодаря новому мосту сократится их путь домой и на работу – не придется делать крюк. Я верю, что новый мост поможет не только гармоничному движению, но и станет примерным архитектурным творением, которое будет украшением обновленной набережной", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Статьи по теме: В центре Вильнюса появится еще один пешеходный мост

Работы оценивала комиссия, созданная Литовским союзом архитекторов.

"Мы оценили все 9 архитектурных идей, а сейчас, как это предусмотрено в правилах, будет оцениваться квалификация лучших работ. Мы надеемся подписать договор с победителем в этом году", – сказал главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.

После объявления окончательных результатов конкурса за первое место выплатят премию в размере 9000 евро, за второе - 7000 евро,за третье - 4000 евро.

После подписания договора с победителем начнется конкурс на строительство. Мэрия намерена выделить на строительство 5 млн. евро.

Новый мост должен появиться в течение 4 лет.

Alberto tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Neries vartai // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Lux semita // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Все предложения: