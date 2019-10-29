После трагической смерти врача – предложение кардинально изменить рабочее окружение врачей

На прошлой неделе вся Литва узнала о трагическом происшествии - самоубийстве молодого врача-травматолога, работавшего в Вильнюсской университетской больнице. Особенно чувствительно к этому отнеслась община врачей, врачи заговорили о проблемах в этой сфере. Многие считают, что именно проблемы на работе стали причиной самоубийства.

В минувшую субботу у здания Минздрава и Вильнюсской университетской больницы горели свечи.

Друг покойного, который пришел, отдать дань памяти коллеги с семьей, сказал, что видел все, но не думал, насколько это серьезно: "Я не хочу, чтобы об этом забыли. Мы знали об этой ситуации, знали, что ему трудно, что его терроризируют. Но мы не думали, что все настолько плохо. Конечно, он никогда не говорил, что хочет что-то сделать с собой. Он не мог просто так уйти с работы, ведь это престижная больница, кроме того, если уйдешь, не обязательно найдешь хорошую работу".

Пластический хирург Дарюс Яунишкис сказал, что психологическое насилие - распространенная проблема в окружении враче, но люди молчат, боясь лишиться работы. По его словам, о психологическом насилии знали многие, но никто ничего не предпринимал.

"Я был хорошо знаком с этим врачом, он был хорошим человеком, о нем нельзя сказать ни одного плохого слова. Он был великолепным врачом, мужчиной, отцом. Я слышал, что в том отделении такое происходит. Но я ничего не сделал, все мы молчали. Я тоже виновен в том, что это случилось. Мои коллеги, которые работают в том отделении, тоже знали и молчали. Они тоже должны чувствовать свою вину. Администрация больницы ничего не знала? Конечно, знала. Это было последней каплей в чаше его терпения, террор длился много лет", – сказал Яунишкис.

Врачи утверждают, что в их работе проблем больше, чем один лишь вопрос зарплат.

Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене выразила озабоченность в связи с информацией, которая слышится от врачей.

"Не надо молчать, надо говорить и вести договариваться, как улучшить ситуацию. В ближайшее время Минздрав объявит публичную консультацию, во время которой пригласит общество и врачей высказать варианты решения проблем, с которыми люди встречаются в рамках трудовых отношений и организации деятельности и которые отрицательно влияют на психологическое самочувствие", – сказала советник Аурелиюса Вериги.

Планируется, что в ходе публичной консультации предложат и как помочь врачам в их работе, и узнать, как такие инициативы оценит сама община.

После этих консультаций планируют подготовить конкретные рекомендации для ведомств и проекты законодательных актов, если они потребуются.

"Также рассматриваем разные другие средства, о них расскажем, когда будут приняты решения. Например, визиты мобильных команд экспертов в медучреждения, анонимная телефонная линия для врачей, чтобы можно было сообщать о моббинге, психологическом насилии и не бояться этого", – сказала советник.

В ближайшее время будет создана и рабочая группа, которая подготовит конкретные предложения и проекты решения проблем. В этом будут участвовать профессионалы из разных сфер.