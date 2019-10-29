В вильнюсской школе начато расследование: выясняют, точно ли учитель закрыла девочку в туалете

В одной из столичных школ произошло ЧП, учителя подозревают в том, что она закрыла девочку в туалете и не выпустила оттуда, даже когда ребенок расплакался, пишет LNK.

Журналисты LNK сообщили, что мать девочки обратилась к руководству школы. По словам директора, учителя отстранили от работы.

"После того как поступило сообщение о возможно неподобающем поведении и возможном насилии над ребенком, я отстранил учителя от работы, начата служебная проверка. Женщина в шоке, она заявила, что ее дочь закрыли в туалете, ребенок плакал, метался, но учитель его не выпустила", – сказал журналистам LNK директор Римантас Ремейка.

В репортаже не сообщается причина, по которой учитель так поступила с ребенком. Инцидент произошел в подготовительном классе. Школа обратилась также в Службу по защите прав детей. К расследованию инцидента подключили и полицию.

"Мы получили информацию из школы. Школа проводит расследование. С учетом этой информации мы обратились в полицию", – сказала старший советник Вильнюсского отделения Службы по защите прав детей Сандра Врублевскене.

Поскольку речь идет о малолетнем ребенке, подробности не разглашаются, однако директор заметил, что о том, что этот педагог применяет недопустимые методы, говорят и другие родители.

"Я в этой школе работаю 10-11 месяцев. Когда мы начали расследование, стали звонить родители, приходили электронные письма. Оказывается, в школе уже на протяжении 3 лет бывают какие-то инциденты, позволяющие трактовать поведение учителя как недопустимое, но до сих пор не было расследований, объяснительных", – сказал Ремейка.



Журналисты LNK сообщают, что раньше родители также жаловались на грубое отношение и на психологическое насилие в отношении детей, однако в Службу по защите прав детей об этом не сообщали. Судьба педагога пока неизвестна, специалисты будут расследовать происшествие.

"Отдел оценить полученные данные из школы и полиции", – информировала Врублевскене.

В репортаже сказано, что девочку после инцидента родители перевели в другую школу. Родители девочки не хотят общаться с журналистами. Полиция также ничего не комментирует, только отмечает, что расследование пока не начато.

С журналистами LNK связался один из родителей. Он не захотел говорить перед камерой, но сказал, что ситуация для него - неожиданная, а к отстраненному педагогу у него не было никаких замечаний. Он заверил, что не сомневается в профессионализме учителя и прибавил, что от своего имени и от имени других родителей просил руководство школы разрешить учителю продолжить работу.