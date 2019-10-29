Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?

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Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?

В эту среду, 30 октября в 17.30 в библиотеке Дома культуры Новой Вильни, пройдет дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?

Радио, газеты, телевидение, сетевые издания на русском и польском языках в Литве сталкиваются с теми же вызовами, что и крупные литовские медиаресурсы. Но к ним прибавляются и другие факторы: размер аудитории, источники финансирования, влияние политиков. Что ждет СМИ нацменьшинств в будущем? Что ждет от них аудитория сейчас? Участники дискуссии: директор радиостанции RUSRADIO LT Эрнест Алесин, учредитель сетевого проекта InBaltic Витольд Янчис, представитель канала TVP Wilno Ришард Роткевич. Ведущий - редактор портала RU DELFI Олег Ерофеев. Язык дискуссии русский. Статьи по теме: Русский вопрос в Эстонии: между популистами и радикалами? TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? Вход свободный. Прямую трансляцию встречи проведет DELFI TV.

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