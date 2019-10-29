Жестокое насилие в Шяуляй: мужчина палкой и проводом бил 10- и 13-летнего пасынков

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Smurtas prieš vaikus - asociatyvi nuotr. Foto: Adobe Stock

Полиция сообщила, что в Шяуляй были избиты двое детей. По предварительным данным, мужчина бил детей деревянной палкой и проводами.

27 октября, в период с 16.00 до 21.30 ч., в Шяуляй, в доме, мужчина (1980 г.р.) деревянной палкой и проводами бил своих пасынков 2009 и 2006 г.р. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан. Ведется расследование.

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