27 октября, в период с 16.00 до 21.30 ч., в Шяуляй, в доме, мужчина (1980 г.р.) деревянной палкой и проводами бил своих пасынков 2009 и 2006 г.р.
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый задержан.
Ведется расследование.
Полиция сообщила, что в Шяуляй были избиты двое детей. По предварительным данным, мужчина бил детей деревянной палкой и проводами.
27 октября, в период с 16.00 до 21.30 ч., в Шяуляй, в доме, мужчина (1980 г.р.) деревянной палкой и проводами бил своих пасынков 2009 и 2006 г.р.
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый задержан.
Ведется расследование.