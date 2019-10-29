Сырая осень уходить не собирается: прогнозируют и мокрый снег

Во вторник днем на востоке Литвы прогнозируют погоду, обусловленную циклоном, а на западе - антициклоном, поэтому будут и осадки и чистое небо. Ясно будет до обеда, потом облака рассеются. На большей части территории пройдут небольшие дожди, к вечеру возможен мокрый снег. Будет дуть холодный ветер, местами порывы составят 15 м/с. Днем будет всего 5-9 градусов.

В среду ночью облака рассеются, осадки прекратятся, только во второй половине ночи в западные районы придет еще одна порция небольших осадков. Ветер ослабеет. Температура ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, прогнозируют гололед.

В среду днем небо заволокут облака. Небольшие осадки с запада распространятся по всей территории Литвы, будут идти дожди, но местами по утрам возможен и мокрый снег. Будет дуть несильный ветер. Воздух прогреется только до 4-9 градусов.

В четверг осадки будут более обильными, в основном это будет дождь. Ночь будет немного теплее предыдущей, но днем воздух прогреется не больше чем до 5-9 градусов.