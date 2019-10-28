Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться

Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют асфальтовое покрытие, однако в столичном микрорайоне Каролинишкес они были обеспокоены – на ул. Игно Шимулёнё после ремонта начался хаос, а причина этого – новая разметка.

Читатель портала DELFI Марюс обратился в редакцию, рассказав, что на этой улице после ремонта были сужены полосы, а из-за парковки вдоль дороги постоянно приходится выезжать на встречную полосу. Марюс сказал, что особенно сложно автомобилям разъехаться в часы пик, причина – опять-таки оставленные на парковке автомобили.

"Если ехать с виадука на аллее Лайсвес, справа около многоквартирного дома, находится парковка, сейчас места для парковки оборудовали и слева. Если одновременно проезжают два автомобиля, а места на обеих парковках заняты, разъехаться очень сложно. Практически всегда приходится выезжать на встречную полосу", – сказал читатель.

Он сказал, что после ремонта на этой улице царит хаос, некоторые водители теряются и едут по велодорожке.

Представитель муниципальной компании Susisiekimo paslaugos Антон Никитин сказал, что ширина полос на этой улице соответствует ее категории.

"На спокойной улице категории Д, ширина одной полосы составляет 2,75 м, ширина автомобиля – 2 м, вся площадь проезжей части – 5,5 м. Рядом оборудована стоянка. Есть велодорожка, защитная полоса, оставлено достаточно места для движения автомобилей на небольшой скорости - до 30 км/ч", – сказал Никитин.

Eismo judėjimo tvarka Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Никитин сказал, что сначала такой порядок может показаться водителям необычным, поскольку прежде улица была широкой, там вдоль дорог оставляли автомобили, ездили на высокой скорости. Сейчас все меняется, улица будет более безопасной.

"На этом участке есть 3 детсада и 2 школы – поэтому велодорожку решили устроить с их стороны. Альтернативы обсуждали с жителями, с велосипедистами, было решено идти таким путем", – сказал он.

Правда, Никитин признал, что улицы такой ширины пока в столице встречаются редко, но они популярны во многих странах Евросоюза.