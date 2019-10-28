Litgrid: электроэнергия в Литве на прошлой неделе продолжала дешеветь

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе снизилась на 3%, снижение цены фиксируется вторую неделю подряд, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.

В Литве электроэнергия в период 21-27 октября подешевела в среднем до 45,23 евро за мегаватт-час, в Латвии – на 4% до 45,23 евро, а в Эстонии – на 8% до 44,4 евро за мегаватт-час. Цена в системе Nord Pool снизилась на 0,5% до 36,64 евро за мегаватт-час.

"Снижение цены на электроэнергию в странах Балтии обусловили особенно возросшая выработка ветряными электростанциями, снижение потребления электроэнергии в Латвии и Эстонии, а также возможности импорта из зон более низких цен в Скандинавии", – говорится в сообщении.

Как сообщает Litgrid, снижение цены было ограничено ростом потребления электроэнергии в Литве, повышением на 1% цены на оборотные разрешения на выхлопы в атмосферу, а также проведением плановых ремонтов в Балтийских странах, Финляндии и Польше.

Самая высокая цена на неделю фиксировалась в Польше – 55,4 евро за мегаватт-час, она была на 10% выше, чем на предыдущей неделе.

Страны Балтии на прошлой неделе выработали 49% всех своих объемов потребления электроэнергии (261 гигаватт-час). В регионе на 41% выросла выработка на ветряных электростанциях. Между тем выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях и гидроэлектростанциях сократилась на 23% и на 2% соответственно.

Местная выработка в Эстонии обеспечила 57% всей потребности страны в электроэнергии (выработано 93 гигаватт-часа из потребности 162 гигаватт-часа), в Латвии – 68% (93 гигаватт-часа из потребности 137 гигаватт-часа), в Литве – 32% (76 гигаватт-часов из потребности 162 гигаватт-часа).