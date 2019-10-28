В Алитус неожиданно наведался президент Литвы: картина апокалиптическая

В Алитус приехал президент Литвы Гитанас Науседа, который не жалел критики в связи с пожаром на территории компании Ekologistika. Пожар начался 16 октября, а потушили его только 25 октября. Президент на месте аварии сказал, что "система работает плохо".

"Какие впечатления? Апокалиптическая, конечно, картина, но мы не на это приехали смотреть, мы приехали выяснить, почему такое случается, с одной стороны, у нас есть люди-герои, которые готовы жертвовать здоровьем, даже может и жизнью, слава Богу, этого не потребовалось. Но система работает плохо", – сказал Науседа.

Он заметил, что допустили ряд ошибок. А сейчас важно ответить на два основных вопроса.

"Мы должны выяснять, почему нет тесного сотрудничества между представителями разных ведомств, почему не идентифицируют нужный уровень опасности, адекватный. И из-за этого не делают, что нужно, которые позволят более эффективные действия, может, с меньшими последствиями. Этого не было, поэтому сейчас нечего плакать из-за происшествия. Сейчас важно решить два вопроса – чтобы последствия, сказавшиеся на природе, не коснулись здоровья людей. Второй вопрос – если не дай Бог, что-то такое случится в будущем, неужели будет такое же координирование, спихивание ответственности. Будет ли в будущем ясная координация действий властей и местной власти", – сказал он.

Он упомянул, kadчто возможно надо было объявлять экстремальную ситуацию в масштабе всей страны, а не одной мэрии.

"Все зависит от категории пожара. Если он - пятой категории, то должны были бы соответствующие решения.Должны быть усилия всей республики, а не одной мэрии. Но я не хочу предварять завтрашнее заседание правительственной комиссии", – сказал президент.

"Вы правду говорили, у нас рядом Островец, и другие есть угрозы, и гибридные, наконец, не дай Бог, возможны всякие интервенции. Мы должны быть готовы, а не как маленькие дети", – продолжил президент.

"В Алитус я приехал не фотографироваться, не размахивать руками после всего. Сейчас не время для эмоций, сейчас надо здраво оценить ситуацию, выполнить домашнюю работу, чтобы в случае подобного происшествия в будущем все шло как по учебнику, а не как придется. Поэтому сегодня в Алитусе я поблагодарил пожарных, осмотрел место пожара, завтра в Вильнюсе состоится встреча с ответственными лицами. Мое предложение будет ясным и недвусмысленным – перенести урок, полученный в Алитусе, в механизм управления экстремальными ситуациями. Надо вынести урок", – писал президент.

Он не стал отвечать на вопрос об ответственности министра внутренних дел Риты Тамашунене.

"Давайте подождем, мы всегда жаждем снять с кого-то скальп, а потом смотреть, что получится. Давайте сначала посмотрим, кто виноват, и что можно сделать, чтобы такое не повторилось в будущем", – сказал Науседа.