Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству

Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий пожара в Алитусе – пока нельзя пить молоко коров, которых держат в соседних деревнях, пока неясно, когда скот можно будет пасти на пастбищах. Даже мясо животных, которых выкормили в этом районе, можно употреблять в пищу после дополнительных исследований, будут выяснять качество почвы и долгосрочные воздействия последствий аварии на организм людей.

На заседании правительственной Комиссии по нацбезопасности министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис сказал, что сейчас нельзя скупать и употреблять в пищу молоко из хозяйств, находящихся на загрязненной территории.

"Точно также утверждены места для забоя скота, где будут исследовать мясо, поскольку вредные вещества скапливаются в жировом слое, только после исследования выяснится, можно ли употреблять в пищу мясо конкретного животного", – сказал министр.

Он заметил, что сейчас выясняют, можно ли будет в этом районе вообще заниматься скотоводством.

"Соединения разлагаются очень долго, велика вероятность вырождения. Два-три года нельзя выращивать скот и выливать молоко - нет никакой логики", – сказал Палёнис.

По словам министра, еще не ясно, смогут ли фермеры после получения компенсаций покупать и выращивать новый скот.

"Может, они не смогут его пасти, может придется очищать грунт", – сказал он.

По словам министра, фермерам нанесенный ущерб компенсируют из государственного резерва, в их отношении не будут применяться санкции в связи с невыполнением обязательств перед ЕС (в тех случаях, когда была получена помощь ЕС).

По словам Палёниса, в одной части загрязненной территории находятся 35 молочных хозяйств, в другой – 21.

Пожар в Алитусе начался 16 октября ночью. Его потушили через 10 дней.