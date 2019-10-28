Известный врач рассказал, как изменить положение в системе

После того как литовские врачи заговорили об эмоциональных проблемах, вызванных отношением руководства, активист Литовского союза врачей Витаутас Касюлявичюс сказал, что для изменения ситуации надо ограничить срок полномочий всех руководителей больниц и отделений до двух лет.

По словам врачей, сейчас меняют только руководителей двух университетских больниц.

"В других больницах ротации нет, а в случае с центрами и отделениями там вообще нет никаких требований в вопросе ротации, даже и в университетских больниц, я уже не говорю о других больницах Литве", – сказал Касюлявичюс.

На вопрос, есть ли такие руководители, которые засиделись на своих местах, он только глубоко вздохнул.

"Посмотрите – главы некоторых больниц – уже по 20-30 лет сидят на своем месте, а главы центров и отделений – с начала карьеры", – сказал Касюлявичюс.

По словам врачей, такая система создает порочные традиции.

"Это надо надо разрушить, как в Германии – прошло два срока и все, тогда пожалуйста в другую больницу или на другую должность, никто не мешает куда-то идти, но надо ограничить до двух сроков или ввести английскую модель, где функции управления и лечения отделены и это делают разные люди", – сказал он.

DELFI напоминает, что 26 октября к зданиям Минздрава и Вильнюсской университетской больницы врачи принесли свечи и цветы. Так община врачей почтила память покончившего с собой коллеги и требовала сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

13 ноября Ассоциации молодых врачей и Молодых психиатров организуют публичную дискуссию под названием "Доктор, как себе чувствуете?".