27 октября, в 13.54 ч., в Паневежисе, в квартире на ул. С.Даряус ир С.Гирено, было обнаружено тело мужчины (1986 г.р.) с синяками и царапинами на лице.
Был задержан нетрезвый (1,71 промилле) подозреваемый (1985 г.р.).
Ведется расследование.
Департамент полиции информирует, что в Паневежисе, в квартире обнаружено тело мужчины.
27 октября, в 13.54 ч., в Паневежисе, в квартире на ул. С.Даряус ир С.Гирено, было обнаружено тело мужчины (1986 г.р.) с синяками и царапинами на лице.
Был задержан нетрезвый (1,71 промилле) подозреваемый (1985 г.р.).
Ведется расследование.