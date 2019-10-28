Хозяйка квартиры не может выселить арендаторов: меняет замки, а полиция лезет в окна

Вильма из Каунаса (настоящее имя редакции известно) оказалась в незавидной ситуации. Она не может выселить арендаторов из своей квартиры. Они, по словам молодой женщины, меняют номера телефонов, замки в двери, на все просьбы съехать не реагируют. "Единственный путь избавления от них - суд", – сказала молодая женщина.

Вильма рассказала, что сдала в Каунасе квартиру, которую получила в наследство.

С арендаторами она подписала шаблонный договор и даже не думала, что может столкнуться с проблемами.

По сведениям DELFI хозяйка подписала договор с женщиной. Потом выяснилось, что та поселилась в квартире с мужем-инвалидом (у мужчины большой избыточный вес, он весит больше 300 кг).

Каждый месяц она ездила за деньгами, а арендаторы присылали ей фотографии счетчиков. Ситуация изменилась, когда женщина решила продать квартиру. Она подала объявление о продаже и попросила арендаторов искать другое жилье, сказала, что поможет им, подтвердит их платежеспособность

Параллельно начался поиск покупателей, осмотр жилья с брокером и покупателями, всякий раз визиты она согласовывала с арендаторами.

Однако вскоре арендаторы перестали впускать хозяйку в квартиру, поменяли замок в двери. Хозяйка стала вызывать полицию, меняла замки. Арендатору хозяйка вручила уведомление о расторжении договора об аренде и выселении, но арендатор заявила, что она не обязана подписывать этот документ.

Через какое-то время у соседей произошла утечка газа, арендаторы не впустили в квартиру работников аварийной службы. Кроме того, они снова поменяли замок в квартире.

Прошло несколько месяцев, но арендаторы квартиру не покидают, поэтому Вильма обращается в суд.

"Моя ошибка в том, что в договоре не был указан срок его действия. Конечно, можно расторгнуть договор в одностороннем порядке, но надо указать причину, а указания, что я хочу продать квартиру - недостаточно. Должна быть задолженность, но ее нет", – сказала Вильма.

Ктоме того, расходы на судебное разбирательство ей придется оплачивать самой, их никто не вернет, поскольку семья официально живет на пособия.

"Остается ждать, пока они сами съедут. Еще можно продать квартиру с арендаторами и передать все процессы возможному покупателю, но это осложнит процесс продажи", – сказала Вильма.

DELFI пытался связаться с арендаторами, по электронной почте выслал им вопросы, но они не ответили.

Адвокат конторы Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai Каролис Ругис сказал DELFI, как можно выселить арендаторов.

Во-первых, должен истечь срок действия договора, тогда его просто не продлевают, можно расторгнуть договор в одностороннем порядке или по обоюдному согласию, если арендатор добровольно не согласен покинуть жилье.

"Арендодатель должен подать письменную претензию, указать срок, в который арендатор должен покинуть жилье. Если реакции нет, надо обращаться в суд.

Когда решение о выселении принимает суд, надо взять исполнительный лист и обратиться к приставу, который и осуществляет процедуру принудительного выселения", – сказал адвокат.

Ругис сказал, что договор, в котором нет срока действия, можно расторгнуть, письменно предупредив арендатора за 6 месяцев.

"Арендодатель может осмотреть жилье, уведомив об этом арендатора и согласовав с ним время. Он может показать жилье будущему покупателю или арендатору, тоже предварительно уведомив об этом арендатора и договорившись о времени", – сказал адвокат.

"Лучше всего не заключать шаблонное соглашение, а включить в него максимально больше пунктов, чтобы предотвратить возможные казусы в будущем. В таком случае во время слушания в суде бывает меньше разногласий", – сказал он, посоветовав, ознакомиться с платежеспособностью будущего арендатора.