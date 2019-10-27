На похороны - без цветов, но с конвертом: сколько денег нужно выделить близким

Умершего любимого человека хотят проводить в последний путь особенно. В последний раз ему дарят все самое красивое, поэтому приносят самые большие букеты, корзины, венки. Тем не менее, среди родственников, а иногда даже умерших, появляется желание прийти на похороны или просто почтить память умершего одним цветком или не носить их вообще. А также просят деньги, которые тратятся на цветы, потратить на благотворительность или на поддержку близких.

Опрошенные "Rinkos aikštės" также подтверждают, что такие тенденции преобладают. Это правда, что мы еще не доросли до благотворительности, но мы не уклоняемся от поддержки близких покойного.

Тенденция понятна

Рамунас Петкявичюс, глава похоронного бюро "Gedulo sala" в Кедайняй, соглашается с тем, что ситуаций, когда люди просят не носить венки, корзины и большие букеты цветов в честь покойного, учащаются. Однако людям все еще нелегко с этим смириться.

"Конечно, нет такого, что люди вообще не несут цветы, но есть определенная тенденция", - утверждает менеджер похоронного бюро. "Я думаю, что это рациональная идея людей - не тратить деньги на цветы, потому что, какими бы хорошими они ни были, их не станет через несколько дней, а близкие будут использовать деньги более рационально".

"По моему мнению, люди становятся более сознательными и при этом (не неся цветов - прим. Ред.) Пытаются защитить природу", - сказала Лина Пажусене, директор похоронного бюро "Saulėlydžio namai" в Кедайняй.

Правда, оба собеседника согласились, что деньги должны однозначно быть направлены родственникам, а не на благотворительность. И когда их спросили, сколько денег положить в конверт, они ответили, что не существует неписаных правил или инструкций.

"Я действительно не могу сказать, потому что нет правил или, скажем, моральных норм, сколько денег нужно дать родственникам. Я думаю, что это точка зрения каждого и способ, которым они представляю помощь семье погибших", - сказал Р. Петкявичюс.

"Нет никаких правил относительно того, сколько денег нужно дать семье, которая потеряла любимого человека. Каждый вкладывает столько, сколько может", - добавила Л. Пажусене.

Вместо цветов - свечи

Возложение цветов - один из древнейших ритуалов в честь умершего. Так как же теперь, когда их просят не носить их, следует отдавать дань уважения умершим?

"В любом случае, люди приносят один или два цветка, чтобы почтить память умершего. Другое дело, когда речь идет о больших венках, корзинах, букетах. И все же приносить этот цветок и конверт - это не то же самое, что приходить с пустыми руками, это и есть уважение к людям", - говорит владелец "Gedulo sala".

Директор похоронного бюро "Saulėlydžio namai" заметила новшество.

"Сейчас очень часто носят свечи. Просто зажигают свечу и несут ее", - сказала Л. Пажусене.

Тем не менее, не для всех приемлемо приходить на похороны без цветов. Так есть ли какие-то неписаные правила этикета, какие цветы, венки, букеты нести, и когда их вообще следует отбросить?

"Нет такого этикета. Это вопрос традиции. В любом случае, цветок, независимо от его типа, обычно белого цвета. Но, по крайней мере, я не слышал никаких правил. Конечно, есть просьбы, чтобы мы сделали первоначальное украшение покойного цветами не белыми, а другими цветами, но белый все равно во главе", - отметил Р. Петкявичюс.

Будущие похороны без цветов?

Владелец "Gedulo sala" считает, что траурные традиции и мода постепенно меняются. Однако он думал, что в будущем можно будет почтить память покойного или вообще прийти на похороны без цветов.

"Чтобы быть полностью без цветов, я сомневаюсь в этом. Но то, что их количество заметно уменьшается, это факт. Например, 7-8 лет назад среднее число венков на похоронах составляло 3-5, а сейчас их число значительно снижается", - сказал Р. Петкявичюс.

Директор похоронного бюро "Saulėlydžio namai" согласилась с этим.

"Все может быть, потому что сейчас есть такие тенденции. Если, например, есть урны, на ней есть несколько роз и конвертов", - сказала Л. Пажусене.