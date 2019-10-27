Ночью в Вильнюсе полиция ловила любителей скорости: большинство нарушителей водили BMW попался и известный спортсмен

Поздно вечером в субботу сотрудники дорожной полиции Вильнюса провели рейд для проверки скорости автомобилей. В течение пары часов было зарегистрировано 16 водителей, превышающих ограничение скорости. Почти половина из них потеряет право на управление автомобилем.

Скорость проверяли на улице Геляжинё Вилко на выезде из туннеля (здесь разрешенная скорость 60 км/ч). По словам полицейских, участвовавших в рейде, большинство правонарушителей водили BMW. Двое из них не подчинялись полиции и не остановились.

Первым был водитель BMW, движущийся со скоростью 110 км / ч. Он ехал, превышая скоростной режим. Полицеские преследовали его, но беглец скрылся. Номера автомобиля были зафиксированы, поэтому на водителя составили протокол о превышении скорости и отказе остановиться.

В полночь другой водитель BMW также не остановился (предположительно, он соревновался с другим BMW). Скорость этого автомобиля составляла 153 км / ч. На призыв полиции остановиться водитель не отреагировал - лишь увеличил скорость. Полицейские предположили, что скорость дошла до 200 км / ч. Но полицейские смогли запечатлеть цифры номера и изысканный внешний вид автомобиля - надписи по бокам и сзади, очень широкие шины и т.д.

Вскоре офицеры обнаружили этот припаркованным на соседней улице А. Гоштауто. В нем сидели парень с девушкой. Оказалось, что за рулем был известный участник различных соревнований по дрифту и Дейвидас Тараскевичюс. Парень утверждал, что не сбегал от полиции, не превышал ограничение скорости, ехал медленно и осторожно. Но он не смог убедить полицейских.

Невыполнение требования сотрудника полиции остановить автомобиль наказывается штрафом в размере от 850 до 1200 евро, обязательным лишением прав на три-пять лет и возможной конфискацией транспортного средства.

Из 16 любителей скорости 7 превысили ограничение скорости более чем на 50 км / ч. Это означает не только штраф в размере от 450 до 550 евро, но и лишение прав от 1 до 6 месяцев.