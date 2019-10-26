Жизнь 18-летнего, попавшего в колонию, разбилась на тысячи осколков

18-летний Миндаугас Стульгис, осужденный за совершенное преступление и попавший в колонию к матерым преступником, за год изменился до неузнаваемости – сегодня он молчит, практически не общается ни с родными, ни с адвокатом, ни с судьей. Он не подпускает к себе незнакомых людей и на все вопросы отвечает молчанием.

Из СИЗО в колонию его перевели в январе этого года, он был совершенно здоров, сегодня, состояние его здоровья вызывает беспокойство и у адвоката, и у близких, и у судьи, которая рассматривает дело о его побеге из колонии, совершенном 1,5 месяца назад.

Стульгиса поймали через 4 часа после побега из колонии, он шел по дороге Вильнюс-Каунас. После этого он попал в изолятор. С ним не могли встретится ни журналисты, ни близкие.

Статьи по теме: Из Правенишкес сбежал заключенный, его случайно поймали через 4 часа

Сейчас из Правенишкес перевели в Алитусскую колонию. Оттуда его 24 октября привезли в суд Кайшядориса. После многочисленных вопросов, на которые молодой человек не ответил, судья Раса Бальсявичене спросила: "Как вы себя чувствуете?"

После долгого молчания юноша ответил тихо: "Стою, как стою".

На вопрос, признает ли он себя виновным в совершении побега, он ответил "Мне нечего сказать". Потом он сказал, что не хочет отвечать на вопросы, как убежал не помнит, помнит лишь, что он шел домой. Правда, он не смог назвать свой домашний адрес.

Адвокат Александр Кузнецов сказал, что с молодым человеком сложно было общаться и во время расследования, он практически не разговаривает. Это подтвердила и прокурор Алма Петрушкявичене. Она заметила, что сначала считали, что юноша здоров, а потом появилась информация, что он проходил лечение в психиатрической клинике.

Судья решила назначить осужденному экспертизу. Что должно было случиться, чтобы здоровый молодой человек так изменился за год. Близкие юноши рассказали DELFI, что после того, как он попал в колонию, он неоднократно жаловался на то, что его обижают другие осужденные, он просил помощи у руководства, но никто не реагировал – однажды, когда он пострадал серьезно, боясь мести, он сказал, что поранился сам.

"Он не хочет говорить о причине побега, ведь ему придется отбывать срок", – сказал Кузнецов.

Сестра Стульгиса сказала, что брат в последнее время не рассказывал ей о том, что происходит в колонии, только накануне побега он сказал ей по телефону, что больше не может оставаться в колонии, не вынесет. Она рассказала, что брата в колонии постоянно избивали.

Брат осужденного рассказал, что в вечер бегства другие осужденные намеревались унизить Стульгиса, перевести в касту "петухов", но кто-то за него заступился, за что сам пострадал.

Возможно все эти тюремные порядки подорвали здоровье юноши, который попал туда в 18 лет и ранее ни с чем подобным не сталкивался.

Стульгис сбежал из колонии 8 сентября вечером. Юноша был осужден за преднамеренное убийство. Он перелез через два забора с колючей проволокой. Во время попытки задержать беглеца надзиратели много раз делали предупредительные выстрелы, подняли в воздух вертолет, но беглеца это не остановило – его случайно поймали только через 4 часа.

Беглеца через 4 часа задержали у деревни Грабучишкес. Увидев надзирателей заключенный не пытался бежать и не оказывал сопротивления.

"Я шел домой", – сказал Стульгис, который пострадал во время того, как перебирался через колючую проволоку.

По данным источников DELFI в колонии, юноша решился бежать, поскольку ему не оказали помощи. Он просил надзирателей защитить его от других заключенных.

"Он еще совсем ребенок, первый раз попал в колонию, где его стали терроризировать другие заключенные, – рассказал сотрудник колонии, не пожелавший назвать свое имя. – Ни для кого не секрет, что об этом он говорил все сотрудникам – и начальнику отряда, и сотрудникам криминальной разведки, но никто не обращал внимания, дескать, привыкнет".

По данным источника, Стульгис в течение недели регулярно ходил к врачам, которым также рассказал об издевательствах и насмешках.