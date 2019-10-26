В Вильнюсе состоится церемония перезахоронения останков партизана Крауялиса-Сяубунаса

На Антакальнисском кладбище в субботу перезахоронят останки литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, боровшегося с советской оккупацией.

Церемония прощания состоится в храме Св. Игнотаса до 13 ч., похороны состоятся на Антакальнисском кладбище в квартале, где похоронены офицеры Литовской армии.

Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки Крауялиса-Сяубунаса искали на протяжении нескольких десятилетий.

Их обнаружили на недействующем Сиротском кладбище в Вильнюсе, где в советское время хоронили лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.

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В 1997 году Крауялиса посмертно признали добровольцем, возвели в звание старшего лейтенанта. Он был посмертно награжден Орденом Креста Витиса 3-ей степени, сейчас эта награда переименована в Командорский крест ордена Креста Витиса.

Партизана посмертно наградили медалью создателей добровольцев Литовской армии.