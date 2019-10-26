В охраняемом доме полиция обнаружила наркотики и оружие

В КПЗ оказался мужчина, в дом которого неожиданно наведалась полиция. Выяснилось, что в роскошном доме задержанного были не только наркотики, но и оружие.

Сотрудники второго комиссариата полиции Вильнюса задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотических веществ. Задержанному 51 год.

24 октября в Вильнюсе, недалеко от Гарюнай, на АЗС полиция задержала подозреваемого в хранении наркотиков.

Было решено провести обыск в его доме. Полицейских удивило, что дом подозреваемого обнесен высоким забором, на каждом углу стоят видеокамеры, во дворе бегает собака бойцовской породы.

Во время обыска полиция изъяла у подозреваемого 400 г марихуаны, около 100 г порошка (возможно амфетамина) и 5 единиц оружия. Оружие - ранее было газовым, но переделано в боевое.

В роскошном автомобиле Mercedes-Benz полиция нашла черную маску.

Рядом с домом задержанного стоит большой заброшенный дом. Подозреваемый сказал полиции, что нам находился нелегальный публичный дом.

Подозреваемый был задержан за незаконное хранение оружия и наркотиков.