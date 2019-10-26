Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро, но работников не хватает

В Лентварисе (Тракайский район) находится одна из крупнейших предприятий, производящих заготовки PET. На нем работают 220 человек, которые "на бумаге" в среднем получают 2500 евро. Директор компании согласился показать DELFI, как выглядит производство заготовок PET.

ЗАО RETAL Lithuania – такая вывеска находится у входа.

Охрана записывает данные каждого входящего, а гостей встречает сам глава компании Гедрюс Ведерис и директор по производству Дарюс Януленис.

"Мы - одна из крупнейших компаний по производству заготовок PET и являемся компанией группы RETAL, компания, под патронатом которой мы находимся располагается на Кипре", – рассказал Ведерис.

Сама группа занимается производством пластиковых крышек, заготовок PET, отчасти пластиковых бутылок и пленки.

Директор показал на столе разноцветные заготовки PET бутылок и сказал, что этим и занимается компания.

"Они разного размера, толщины, с разным горлышком, разного цвета. Наши клиенты покупают заготовки, раздувают их и наполняют напитками, поскольку готовые изделия из-за высокой стоимости транспорта перевозить невыгодно", – сказал он.

По словам Ведериса, в сутки компания производит около 13 млн. заготовок, а само производство ведется непрерывно – в четыре смены. Всего в компании работают 220 человек.

"Зарплаты разные. В сентябре средняя зарплата была 2500 евро "на бумаге", – сказал директор.

Он сказал, что в Тракайском районе проблематично найти и специалистов низкой квалификации.

"Есть ротация. Все зависит от сезона, летом люди идут работать на стройку, эмигрируют", – однако он заметил, что работники приезжают из Вильнюса, есть работники из Польши и Украины.

Компания с 2016 г. покупает только "зеленое" электричество для производства.

"Мы платим больше, но, продавая продукцию, декларируем, что при производстве почти не бывает выбросов CO2.

Почему? Потому что 95% производства построено на электроэнергии. Еще мы используем небольшое количество воды, газ мы практически не используем", – сказал он.

Больше всего продукции компания экспортирует Северные страны (30%), еще 23% – в Польшу, 21% – в Германию. Страны Балтии получают примерно по 10%, еще 16% идут в другие страны.

Журналистам показали и производственные помещения. Для их осмотра были выданы белые халаты, жилеты, специальную обувь, головные уборы.

Производственные помещения огромные. Там очень шумно. Янулёнис познакомил журналистов с техникой изготовления продукции, показал цвета, которые используют при производстве.

Позже мы поднимаемся на крышу. Директор показал солнечную электростанцию, открытую в феврале. Это самая большая электростанция в странах Балтии, размещенная на крыше здания.

"С февраля благодаря ей мы сэкономили 90 000 евро", – сказал Янулёнис, заметив, что с крыши хорошо видны окрестности Лентвариса.