Переработчикам из-за загрязнения запретили скупать молоко в Алитусском районе

На территориях, которых коснулись последствия пожара в Алитусе, молоко загрязнено, утверждает Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

По данным службы, 25 октября поступили первые результаты исследования образцов молока из этого района. Выяснилось, что количество диоксинов в нем превышает установленную допустимую концентрацию.

Служба предупреждает, что хозяйствам, находящимся на загрязненной территории, запрещено сдавать молоко, использовать его в личных целях или для кормления скота, вплоть до отдельного распоряжения, нельзя также продавать молоко на рынках и в других местах торговли.

Скупщикам запрещается покупать молоко в хозяйствах, находящихся на этой территории.