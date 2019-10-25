Литва намерена участвовать в делах о "Северном потоке" в суде ЕС

Литва намерена участвовать в судебных разбирательствах в связи с российско-германских газопроводом "Северный поток" (Nord Stream), проложенным по дну Балтийского моря. Дело рассматривает Общий суд Европейского Союза.

Компании, управляющие проектами проложенного "Северного потока" и прокладываемого "Северного потока 2" (Nord Stream 2), просят суд аннулировать, по их утверждению, "дискриминационные меры", предусмотренные в директивах Евросоюза.

Литва намерена поддержать позиции Европарламента и Совета ЕС, и будет стремиться к тому, чтобы иски были отклонены.

Правительство примет решение об участии Литвы в этих делах на совещании в следующий четверг.

Контролируемые российским "Газпромом" компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пытаются аннулировать в суде ЕС директивы, утвержденные в апреле этого года Европарламентом и Советом ЕС об изменениях общих правил внутреннего рынка природного газа.

Поправки предусматривают, что магистральными газопроводами не может управлять компания, связанная с поставщиком газа, что прочие поставщики также должны иметь возможность пользоваться таким газопроводом, а тарифы транспортировки газа должны быть конкурентоспособными, при этом их устанавливает регулятор рынка ЕС, деятельность же газопровода должна быть прозрачной, особенно в аспектах безопасности поставок.

Литва подчеркивает свой прямой интерес в том, чтобы изменения директивы не были отметены, и чтобы в отношении газопроводов "Северного потока" применялись одинаковые условия работы и конкуренции, а также требования транспарентности.

Минюст Литвы утверждает, что эти газопроводы позволяют "Газпрому" иметь альтернативные пути поставки газа и манипулировать Евросоюзом с помощью поставок по ним, направляя потоки газа из Центральной и Восточной Европы в государства Западной Европы.

"Это может негативно повлиять на цену поставки газа, а также на обеспечения безопасности рынка природного газа государств-членов, в том числе и Литвы", – говорится в проекте позиции Литвы.

Поэтому Литва заинтересована, чтобы в отношении "Северного потока" применялось законодательство ЕС, а исключения применялись лишь после консультаций с членами и с одобрения Еврокомиссии.

Россия надеется проложить вторую линию газопровода по дну Балтийского моря до Германии до начала 2020 года, что позволит удвоить мощность коридора российского экспорта газа и исключить Украину как транзитное государство.

Партнерами "Газпрома" в этом проекте являются германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie, британская и голландская Dutch Shell – они же являются и пайщиками финансирования, и будущими получателями выгоды, но не входят в акционеры Nord Stream 2 AG.