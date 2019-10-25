LG Cargo не удалось возобновить конкурс на закупку вагонов стоимостью 30 млн евро

Дочернему предприятию грузоперевозок LG Cargo государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) не удалось через суд возобновить конкурс на закупку грузовых вагонов стоимостью более 30 млн евро.

Литовский апелляционный суд (ЛАС) 24 октября постановил, что Вильнюсский окружной суд (ВОС) 25 июля справедливо применил временные меры защиты, поэтому конкурс был остановлен.

Остановить конкурс просила эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Baltija – она утверждала, что конкурс не был открытым, хотя в заключении Службы конкурсных закупок (СКЗ) говорится, что LG Cargo является покупающей организацией, поэтому в ее отношении должен действовать Закон об открытых закупках, и она должна обнародовать информацию о своих закупках.

Компания LG Cargo утверждала суду, что заключение СКЗ не может трактоваться как обладающее правовой силой, так как оно обжаловано в суде.

Однако ЛАС отклонил этот аргумент, а также аргументы о том, что Skinest Baltija признана представляющей угрозу для национальной безопасности, поэтому у нее не должно быть объективных возможностей участвовать в конкурсе. По мнению суда, при принятии решения о временных мерах защиты это обстоятельства не имеет влияния.

Рассмотрев дело по существу, ВОС ранее в этом месяцев предписал LG Cargo прекратить конкурс, который не был объявлен открытым путем, однако решение еще не вступило в силу, потому что компания его обжаловала.

СКЗ в июне объявила, что дочерние компании Lietuvos gelezinkeliai должны считаться покупающими организациями, то есть в их отношении должен применяться Закон об открытых закупках, и они должна обнародовать информацию о своих закупках.

В апреле LG Cargo сообщило, что до 2030 года намерено провести в жизнь программу обновления вагонов, а на первом ее этапе, до 2020 года, намечается приобрести более 900 разных вагонов – для перевозки щебня, зерна, полувагонов и вагонов-платформ. Сейчас у LG Cargo почти 8 тыс. разных вагонов.