Прибыль НК Orlen Lietuva в этом году снизилась на 11% до 63,8 млн евро

За девять месяцев этого года контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva получила 63,8 млн евро (273 млн польских злотых) чистой прибыли – на 11% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года, когда чистая прибыль компании составила 71,8 млн евро (307 млн злотых).

Выручка от продаж в этом году, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, выросла на 3% до 3,444 млрд евро (14,728 млрд злотых), говорится в отчете польского НК Orlen за девять месяцев.

Orlen Lietuva сообщает, что в этом году на результаты деятельности повлияло падение цен на нефть и нефтепродукты, а также неблагоприятная макроэкономическая ситуация.

"Рыночные условия постоянно меняются, иногда становятся особо сложными, однако деятельность Orlen Lietuva остается прибыльной и положительно влияет на финансовые результаты польской Orlen", – отметил в пресс-релизе генеральный директор Orlen Lietuva Михал Рудницкий.

Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в январе-сентябре была 98,6 млн евро (422 млн злотых) – на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

НПЗ Orlen Lietuva за три квартала переработал 7,23 млн тонн нефти - на 2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (7,017 млн тонн). За три квартала Orlen Lietuva использовала 95% мощностей переработки – на 2 пункта больше, чем в прошлом году.

В третьем квартале инвестиции Orlen Lietuva (Capex) составили 8,1 млн евро (35 млн злотых).