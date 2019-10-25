Глава соцдемов Литвы: налог на недвижимость должен быть всеобщим

Председатель социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас считает, что предложенное расширение налога на недвижимость оставляет немало лазеек, поэтому, по его мнению, Литве нужен всеобщий налог на недвижимость.

"Мы считаем, что правительство может внести поправки в предложение, которое сейчас по сути ничего не меняет и оставляет прежние недостатки и лазейки, при которых богатые люди не платят налог, переписывая имущество на близких и родственников, детей, таким образом снижая общую стоимость. То же самое с налогом на загрязняющие окружающую среду автомобили, когда выяснилось, что он с загрязнением никак не связан, это налог на регистрацию. Его надо менять", – сказал в передаче на Žinių radijas Палуцкас.

"Налог на недвижимость массово не платят, поскольку этого можно избежать, значит его надо сделать всеобщим. Небольшой, но для всех. Пусть и 11 евро в год, но будешь платить. Это неизбежный, нормальный налог", – сказал Палуцкас, заметив, что парламент не утвердил многие предложенные налоги.

"Нет налога на активы банков, похоже придется учесть выводы Департамента права о его антиконституционности, с этим шутить нельзя, никто рисковать не будет. Под вопросом налог на ТЦ, поскольку международная практика показала, что его признают незаконным", – продолжил он.

Ранее сообщалось, что парламент не одобрил предложенный Минфином налог на недвижимость и отправил его на доработку.

Предлагалось снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог должны были платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планировалось, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами не облагалось бы. 0,5% платили бы за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% - за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% - за часть стоимости превышающую 500 000 евро.