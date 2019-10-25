Мэр Алитуса о расследовании пожара: я боюсь, что обвинят специалиста самого низшего звена

В Алитусе продолжается ликвидация последствий большого пожара. Мэр города Нериюс Цесюлис руководил операцией по тушению пожара сам, поскольку так и не получил помощи ответственных ведомств. Он сказал, что в ликвидации пожара и его последствий участвуют все жители города, однако он сомневается в том, что так должно быть.

"Сегодня уже на лице появляется улыбка. 90% пожара потушили, конечно, посмотрим, что будет после ночи. Дыма почти нет, но есть очаги, до которых мы не добрались. Мы разрушили конструкцию, крыши, поскольку была угроза жизни пожарных. На девятый день ситуация уже очень хорошая, я надеюсь, завтра я уже смогу быть просто мэром, а не главой операции", - сказал Цесюлис 24 октября.

В передаче участвовал и министр охраны окружающей среды, его спросили: "Было ли у вас время проанализировать ситуацию. В первую очередь, горят 3 га покрышек. Как можно собрать такое их количество?"

Министр Мажейка ответил: "Компания Ekologistika могла хранить 2000 тонн покрышек, у нее было разрешение. Но из того, что горело, надо выяснять, это работа экспертов, мы считаем что там было еще больше 10 000 тонн так называемой продукции.

Компания декларирует это как продукцию, она ее продает, экспортирует. Мы с коллегами выясняли, как так может быть. Ведется анализ. Я думаю, мы увидим и сделаем выводы, вывозили ли ее отсюда, делали ли с ней что-либо, или просто под прикрытием расширяли деятельность. Мы видим 15 000 кв. м помещений, занято в них 3000 кв. м. Может, когда-то продукция заполнила бы все 15 000 кв. м. И продукция и производство были в том же помещении, поэтому и произошел пожар. Конечно, все оценят специалисты, эксперты".

На вопрос, как будут считать ущерб, министр ответил: "Мы сначала обращаемся в прокуратуру, чтобы было начато расследование, уже в первый день было видно, что ущерб огромный. И только взглянув на разрешение, по которому считают ущерб, только загрязнение воздуха, за сгоревшую тонну покрышек около 2690 евро. Но это касается только уровня загрязнения воздуха. По предварительным подсчетам, ущерб составляет около 5 млн. евро".

На вопрос журналиста, приходил ли владелец компании и спрашивал ли, какую помощь он может оказать, мэр Цесюлис ответил: "Вероятно у всех компаний есть руководители, у одних формальные, у других – нет. Я видел этого руководителя, он здесь что-то делал, может, спасал свою технику, которая не сгорела. Но мы от него помощи не получали. Знаю только, что на 4 или 5 день он привез своего тракториста, вывез свой прицеп".

Мэр рассказал, что на счет помощи уже поступило 130 000 евро, деньги пойдут на: премии пожарным и волонтерам, ликвидацию последствий пожара и людям, которые это будут делать.

Журналист заметил, что по масштабу происшествия руководить работами должен был не представитель муниципалитета, а представитель Департамента пожарной безопасности и спасения, так было бы по закону. Цесюлис сказал, что не знал об этом: "Я только сейчас об этом узнал. Надо поинтересоваться, ведь первые три дня бы боролись с огнем одни. Конечно, пожарные делали свое дело, а мы свое".

На вопрос о расследование происшествия мэр сказал: "Я почему-то думаю, что будут расследовать, расследовать, расследовать, а потом пнут специалиста низшего звена, этим все и закончится. Я так чувствую. И никто не будет виноват из руководителей, будет виноват какой-то незначительный специалист, который не позвонил, не сообщил, не передал какой-то код, и все".