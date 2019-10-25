Департамент культурного наследия выступил в защиту Цвирки: памятник нельзя убирать

Памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке нельзя убирать, поскольку он находится в списке объектив культурного наследия и сейчас решают вопрос его дополнительной защиты, сказал глава Департамента культурного наследия Видмантас Безарас.

"Сейчас памятник есть в регистре, но пока не установлены его ценностные характеристики, как и в отношении трети всех объектов. А их 25 000 (...). Но этот статус объекта культурной ценности есть и сейчас", – сказал Безарас и заметил, что мэрия не может убрать памятник из сквера.

По его словам, в конце лета в департамент обратился литовский союз писателей с просьбой включить в список объектов культурных ценностей и сам сквер, а также установить ценностные характеристики памятника. Подготовительную работу выполняет Центр культурного наследия, запросы высланы ЛСП и Центру геноцида и сопротивления, а до конца 2020 года

свое мнение должен высказать и Совет оценки недвижимых объектов культурного наследия.

В обсуждения могут принимать участие и представители муниципалитета.

"Надо отнестись к скверу, как к эталону того периода. Мы считаем, что если рядом с памятником появится подробное пояснение, кто такой Цвирка, каковы его заслуги, проступки и нарушения законов, то было бы больше пользы. Мы бы показали, что тогда был такой период, который надо было пережить", – сказал Безарас.

Он признал, что главы муниципалитета могут поступить с этим памятником, как уже поступили с другими объектами, например, скульптурами Зеленого моста. Их убрали в 2015 года, заявив, что скульптуры находятся в аварийном состоянии и представляют опасность. Сейчас их не чинят, они просто лежат на площадке муниципальной компании.

"Было бы что-то в этом роде. Но я хочу подчеркнуть, что я всегда был оппонентом советского времени. Однако реликты того периода, наверное, помогают оказать на сознание и память людей большее влияние. Не все надо убирать", – считает Безарас.

Представители муниципалитета сказали, что обсудив этот вопрос, горсовет в этом году должен принять решение по вопросу переноса памятника, потому что сквер надо обновить с учетом планов строительства Национального концертного зала на горе Таурас, сделать удобным сообщение с ним через сквер.

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас против таких планов и говорит, что этот вопрос не был согласован ни с Минкультом, ни с ДКН.

Памятник Цвирке стоит в центре Вильнюса, на перекрестке ул. Пилимо и Памянкальнё, в сквере имени Цвирки. Столичные консерваторы призывали убрать памятник уже в мэрии прошлого созыва, но горсовет так и не принял решение по этому вопросу. На этот раз консерваторы снова включили этот вопрос в повестку дня коалиционного соглашения.

В феврале 2019 года почти 1000 человек подписала петицию, в которой сказано, что памятник Цвирке - "символ оккупации и коллаборантов", поэтому его надо убрать. Ранее публично велись дискуссии о том, что памятник можно было бы перевезти к мемориальной усадьбе Цвирки в Клангяй, Юрбаркский район.

Люди, выступающие за то, чтобы памятник убрали из центра города, напоминают, что в 1940 г. Цвирка сотрудничал с Москвой, а потом, когда возглавил Союз писателей, исключал из него коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию органам.

Те, кто выступает в защиту памятника, говорят, что Цвирку надо оценивать, как допустившего ошибки талантливого прозаика, и не заниматься цензурой советского наследия.