Летавший над южной частью страны пилот удивлен: это несчастье не только для Алитуса, но и для всей Литвы

22 октября после обеда молодой пилот летал над южной частью Литвы и был поражен масштабом распространения смога – пожар в Алитусе не только локальная проблема этого региона.

С порталом DELFI связался молодой пилот Паулюс Бредис. На двухместном самолете Cessna 150 в минувший вторник, в 14.10-16.10 ч., он летал над южной частью страны на высоте примерно 1 км.

"Небо было ясным, но из-за смога местами видимость составляла не более 5 км", – писал DELFI Бредис. По телефону он сказал, что смог был виден везде, даже в Каунасе.

"Местами видимость снижалась до опасной – в таких условиях небольшим самолетам летать нельзя. Например, около Пренай, когда ветер дул со стороны Алитуса. Это удивило, смог все еще держится и он захватил такую большую территорию", – сказал Бредис.

"Было видно, что это смог, но запаха не было, тумана к этому времени тоже уже не было. Сама дымка была на большой территории и она была темнее обычного тумана. Создается впечатление, что количество дыма большое и от одной компании он распространяется по всей Литве", – сказал Бредис.

Пресс-секретарь Агентства охраны окружающей среды Лина Гайджюнайте сказала, что их специалисты замеряют показатели воздуха на высоте до 4 м.

По последним данным, даже в Алитусе эти показатели не превышают допустимую норму.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус сказал DELFI, что рассеивание смога зависит от силы ветра.

"В последнее время дул слабый ветер, поэтому дымка не рассеялась. По прогнозам, сегодня ветер увеличится, он будет ощутимым, поэтому загрязнение не будет концентрированным, оно будет рассеиваться", – сказал Старкус.

Он напомнил, что в холодное время были случаи, когда загрязнение не поднимается высоко, держится в низких слоях. Раньше были сообщения о том, что, например, в Вильнюсе, у основных транспортных артерий в холодный безветренный день уровень загрязнения повышается.

"Такое бывает зимой", – сказал Старкус.