Защищавшуюся от бультерьера ведром женщину избил хозяин собаки

ru.DELFI.lt

23 октября в Клайпедской полиции зарегистрировали заявление, поданное женщиной 1947 г.р. Она сообщила, что 19 октября, около 12 ч., в Клайпеде, на ул. Саусё 15-осёс во дворе многоквартирного дома, около контейнеров она увидела бегущего к ней без поводка пса, вероятно, бультерьера.

По словам женщины, она стала махать ведром, чтобы отогнать собаку, увидев это хозяин пса, мужчина лет 30, ударил ее ногой в грудь. Начато расследование по факту нанесения физической боли.

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