На учениях в Литве впервые атаковали цели бомбардировщики B-52 ВВС США

На учениях в Литве, на полигоне в Казлу-Руде в среду впервые атаковали цели два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США.

Как сообщил в четверг Министерство обороны, в соответствии со сценарием учений, управляющие воздушными атаками должны были идентифицировать цели, заказать полеты самолетов и, поддерживая связь с самолетами, навести их на цели.

Над указанными мишенями – строениями и колоннами автомобилей американские бомбардировщики пролетели семь раз. С высоты примерно шесть километров было сброшено 12 инертных бомб BDU 50. Указанные цели были уничтожены.

Совместные учения Сил спецопераций, Сухопутных сил Литвы и специалистов по управлению огневой поддержки США (JTAC) проводились на военном полигоне им. бригадного генерала Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде.

Самолеты ВВС США поднялись с базы ВВС в Фэрфорде (Великобритания) и после выполнения полетов над Балтийским регионом вернулись назад.

Минобороны отмечает, что осенью 2018 года на полигоне в Казлу-Руде было оборудовано и сертифицировано соответствующее стандартам США стрельбище. Здесь самолеты могут выполнять стрельбы по наземным мишеням, а руководители воздушных атак – взаимодействовать с авиацией.