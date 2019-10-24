Жители деревни рядом с Алитусом: мы получили большую дозу ядовитых веществ

16 октября в Миклусенай (деревня около Алитуса) началось необычно. Сначала жители увидели в небе черный дым, а потом по улицам стали ездить полицейские автомобили, из которых доносился призыв не выходить из домов и закрыть окна. Сейчас жители деревни понемногу пытаются вернуться в обычный ритм – убирают листья, скашивают траву на газонах и надеются, что это хотя бы немного очистит окружение от опасных твердых частиц.

В среду после обеда в Миклусенай стояла тишина. Кое-где во дворах бегали домашние животные, некоторые жители убирали свою территорию. Деревня находится меньше чем в 5 км от складов Ekologistika, а значит, рядом с тем местом, где горели покрышки.

В самой деревне журналисты повстречали пожилых супругов, которые занимались уборкой двора. Бенедиктас косил траву.

На вопрос, напугал ли его пожар, он только усмехнулся и сказал, что в его возрасте уже ничто не страшно.

"Страшно ли при нашем возрасте? – засмеялся он. – Нет. Ну да, чувствовалось. Когда дым пришел, чувствовалось, запах был сильный. Но все зависело от направления ветра", – сказал он.

Уезжать они не хотели. Закрылись с женой дома и никуда не выходили.

"А куда из дома? Конечно, было куда, но дома лучше. Закрыл окна и все, запаха дома не было. На улицу мы не выходили", – сказал он.

По словам Бенедиктаса, в первый день пожара черный дым проходил прямом над домом.

"Мы увидели утром, когда проснулись. Над нами прошел основной, первый дым. Сообщили позже, мы по радио узнали. Если дым, значит, пожар, но никто не знал, что горит", – сказал он.

Тут вступила жена Бенедиктаса Она: "Как можно не понять, увидев такой дым. И по телевизору сейчас все время показывают. Как не понять, я с 3 часов ночи видела. Уже в среду ночью чувствовался этот запах. Дым шел над нашим домом, черный дым".

Она сказала, что их дети живут в Вильнюсе, а в лесу у них есть усадьба, но она не хотела уезжать из дома.

"Мы не хотели уезжать В лесу есть усадьба, в Вильнюсе девочки. Кажется, в четверг мы ездили в магазин, мне нужен был батон, молоко. Вернулись, так грустно стало, полный двор листьев, а мы ведь их всегда убирали", – сказала женщина.

"Ну, дом домом, а за свое здоровье вы не боитесь?", - спросила журналист.

"Мне было жалко оставлять дом, такой у меня характер, через сутки-двое снова вернулась бы. Большинство из нас не уехало", – сказала Она.

Жители деревни сказали, что не знают, смогут ли весной выращивать на своем участке овощи.

"Ну, не сможем, так не сможем, посеем траву. Я не верю, что не сможем. Мы убрали самые грязные листья, староста дал мешок. Может сейчас не будет дыма и твердых частиц, там уже почти потушили", – сказала Она.

Собеседники сказали, что в первые дни они выходили из дома только кормить кур, но потом и их уже на улицу не выпускали.

"На улицу мы выходили только кормить кур и собаку. Потом и их закрыли в сарай", – сказала Она.

Пожилые люди не верят, что кто-то сообщит реальные масштабы трагедии, всю правду.

"Мы и не думали, что такое возможно, я даже не знала, что рядом с нами есть такое предприятие. Там всегда был порядок. Но на деле его тут не должно быть, это окраина города", – сказала Она.

Другая жительница деревни Лайма сказала: "Так мы на улицу не выходили, я только сегодня вышла. Почистила колодец, машину. Видели бы вы, какой была вода. Вымыла балкон; полбалкона помыла - вода в ведре черная. Видите, как доски дома почернели. А ведь мы их вымыли летом. Конечно, мы тут пострадали больше всех, но и городу досталось. Я езжу в город на работу, так в субботу весь город был в тумане. Больше в нашу сторону шло, но хватило всем. Мы получили большую дозу яда. Беда. Страшное несчастье. Я не знаю, кто виноват, но это большая беда. Если это сделали намеренно, то у человека нет мозгов".

Она сказала, что в первую ночь пожара видела дым своими глазами, потому что возвращалась домой после ночной смены.

"Я видела этот пожар, только не поняла, где горит. Потом мы включили телевизор и узнали про пожар. Мы даже не знали, что это самое большое в странах Балтии место переработки. Ничего не знали. Такое должно быть за городом, так нельзя", – возмущалась Лайма.

"Знаете, никто нас не информировал. Это только говорят, что заботятся о людях, я видела один раз полицию и все. Сказали, по мере возможности не пить воду из колодцев, уехать куда-нибудь. А потом сказали, что они тут патрулируют. Но я не видела ни одного экипажа, они лгут", – сказала Лайма.

Ее не убедили и данные Агентства по охране окружающей среды: "Никого это не волнует. Что они тут замеряют, загрязнен воздух или нет, лгут. Я думаю, был бы хаос, если бы знали. Все это глупости".

Лайма считает, что реальные данные не сообщают. Она сказала, что не уехала, потому что некуда. А опасное воздействие твердых частиц почувствовала на себе - были проблемы с органами дыхания.

"Я лишь рада, что дети за границей. У меня маленькая внучка. Я сама не испугалась, а что делать. Опасно младенцам, беременным, а нам что. Утром звонила одна дочь. Она живет в Норвегии, другая – в Англии. Звонят, плачут девочки. Говорят, летите к нам. Я отказалась, работать ведь надо", – сказала Лайма.

Не уехал из дома и Арунас, сказал, что у него много дел. Он сказал, что конечно было страшно, но не уезжать ведь.

Из встреченных жителей к дочке в Вильнюс уезжал только Антанас. На работе он взял несколько дней отпуска. "Жизнь была парализована, после ночи в среду нечем было дышать, такой был смог, густой дым", - рассказал он.

DELFI напоминает, что пожар на складах компании Ekologistika начался в ночь на среду 16 октября. В пятницу он был локализован, но пожарные работают там до сих пор, поскольку резина тлеет. Из-за высокого загрязнения воздуха опасными веществами в Алитусе и районе объявлена экстремальная ситуация.