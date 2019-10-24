В Литве все еще тепло: в конце недели температура поднимется

Сегодня в Литве погоду обусловит зона высокого давления. Осадков не ожидается, однако будет облачно, особенно в первой половине дня. Дольше всего облака задержатся в Аукштайтии. Температура воздуха сегодня составит 12–14 градусов на севере страны и 15–17 градусов тепла на юге.

В Вильнюсе без осадков, воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В ночь на пятницу погоду на погоду еще будет влиять зона высокого давления. Будет сухо, вероятность туманной погоды невелика. Ночью будет 7–12 градусов тепла.

В пятницу днем с запада придет атмосферный фронт. Увеличится облачность. После обеда местами, в основном на западе может пойти дождь. Воздух прогреется до 14–18 градусов. Во второй половине дня усилится ветер, но особого похолодания не ожидается.

В субботу прогнозируют ветреную погоду. Ночью без осадков, температура 6–9 градусов. Днем на северо-западе уже ожидаются более обильные осадки, но по-прежнему будет тепло - 12–17 градусов.