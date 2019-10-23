Ведомство президента Литвы: мы согласились бы на короткое продление сроков Брексита

Ведомство президента Литвы утверждает, что Литва согласилась бы на техническое продление сроков Брексита на несколько недель, а по поводу более длительных сроков нужны обстоятельные дискуссии.

Представители президента Гитанаса Науседы сказали это после того, как председатель Европейского совета Дональд Туск рекомендовал предоставить Великобритании продление сроков Брексита.

"Литва согласилась бы на техническое продление соглашения о Брексите на несколько недель. Соглашение о более длительном периоде тоже может рассматриваться, однако эта альтернатива потребовала бы более широких дискуссий со всеми членами Евросоюза (ЕС), и из результаты пока сложно прогнозировать", – информировало BNS президентское ведомство.

Парламентарии Великобритании во вторник отклонили планы премьера Бориса Джонсона еще на этой неделе утвердить соглашение о выходе страны из ЕС.

До этого было предусмотрено, что Великобритания покинет ЕС 31 октября.