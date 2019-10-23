Правительство Литвы одобрило продажу табачных изделий "из-под прилавка"

Правительство Литвы 23 октября одобрило предложение Министерства энергетики и инноваций принять закон о публичной запрете на демонстрацию табачных изделий, который представил Минздрав.

Вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка на заседании сказала, что министерство предлагает отложить срок вступления закона в силу до 1 мая 2022 года.

По данным министерства, предлагают слишком короткий период для введения новшества – сейчас это 1 мая 2020 года.

Однако глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что предложенный срок до 2022 года - слишком длинный.

"Я согласен с тем, что нужен переходный период, но два года дать на то, чтобы крупные магазины наклеили наклейки, мне кажутся нелогичным сроком", – сказал Верига.

Рояка также сказала, что этот закон должна оценить Еврокомиссия, чтобы выяснить, не создает ли он препятствия для свободной торговли.

По действующим в Литве законам, не запрещается публично демонстрировать табачные изделия и оборудование для их использования.