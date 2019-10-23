Во время преследования беглеца, полицейский сделал три выстрела и прострелил покрышки (на переднем и заднем колесах).
Автомобилем управлял нетрезвый (1,41 промилле) мужчина (1985 г.р.).
22 октября поздно вечером, в 23.48 ч., в Каунасе, на ул. Варню, требованию полиции остановиться не подчинился водитель Mercedes Benz C180, он увеличил скорость и уехал.
Во время преследования беглеца, полицейский сделал три выстрела и прострелил покрышки (на переднем и заднем колесах).
Автомобилем управлял нетрезвый (1,41 промилле) мужчина (1985 г.р.).