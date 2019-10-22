Спикер Cейма Литвы сохранил за собой пост

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис сохранил за собой пост и во время второго голосования – правящим не хватило голосов для его отставки.

Во вторник по инициативе правящих во время повторного голосования за отзыв В. Пранцкетиса с поста проголосовали 63 члена Сейма, "против" были пять, 11 бюллетеней были испорчены. Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

На прошлой неделе Сейм уже проголосовал по вопросу о недоверии В. Пранцкетису, однако голосование провалилось из-за отсутствия кворума, поскольку в нем участвовали лишь 11 депутатов.

Правящие в знак протеста не участвовали в голосовании на прошлой неделе, так как хотели провести голосование на следующий день, когда рассчитывали заручиться необходимым числом голосов.

После провалившегося голосования голосами правящих было выражено недоверие группе членов сейма, которая выполнила подсчет голосовательных бюллетеней, и на этом основании было принято решение голосование повторить.

Глава парламента В. Пранцкетис намерен обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу повторения глосования о его отставке.

В Уставе Сейма предусмотрено, что члены Сейма не могут во время одной сессии повторно требовать снятия с должности одного и тоже должностного лица.

"Аграрии" несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как по коалиционному соглашению пост председателя сейма должен достаться социал-трудовикам.

В. Пранцкетис не хочет уходить сам, утверждая, что его отставки добивается только лидер "аграриев" Рамунас Карбаускас, чтобы отомстить за непослушание.