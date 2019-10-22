Парламент Литвы повторно голосует за отставку спикера

22 октября парламент Литвы проведет повторное голосование за отставку спикера Виктораса Пранцкетиса. Голосование началось в 13 ч. Голосование тайное.

Если 71 депутат проголосует за отставку спикера, то 24 октября можно надеяться на голосование за нового кандидата на этот пост.

Это повторное голосование. Первое было признано незаконным, поскольку не была утверждена комиссия по подсчету голосов. В тот раз большая часть правящих покинула зал заседания, голосовали лишь 11 депутатов.

Через 10 минут после начала голосования проголосовал 71 депутат, значит, голосование не провалилось. Его результат будет известен после того, как сосчитают голоса.

Парламент утром вынес вопрос голосования за отставку Пранцкетиса на повестку дня заседания 22 октября. Пранцкетис во вторник сказал, что если проведут такое голосование, которое, по его словам, незаконное, то придется обращаться в Конституционный суд (КС).

DELFI напоминает, что страсти в связи с этим вопросом начались с начала лета. Тогда было решено укрепить правящую коалицию. После подписания нового коалиционного соглашения заново разделили посты. Пост спикера парламента пообещали Литовской социал-демократической партии труда.

Пранцкетис не согласился покинуть этот пост, заявив, что его отставки хочет лишь лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис, из мести за неповиновение.