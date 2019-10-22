В Каунасе в воздухе увеличилась концентрация тяжелых частиц

Каунасский горсовет призывает жителей города обратить внимание на то, что вероятность повышенной концентрации твердых частиц в воздухе будет оставаться высокой в ближайшие 24 часа.

Согласно сообщению, концентрация твердых частиц в воздухе повышена 19, 20 и 21 октября, в Петрашюнай она превысила максимально допустимую отметку. Это по большей части результат погоды и загрязнения воздуха транспортными средствами.

Специалисты рекомендуют жителям меньше времени проводить на улице. Уроки физкультуры для детей также не рекомендуют проводить на улице. И детям и взрослым рекомендуют больше времени проводить в помещениях, находящихся подальше от оживленных улиц. Кроме того, не рекомендуется открывать окна.

По данным Гидрометеорологической службы, 22-23 октября местами пройдет небольшой дождь; ночью будет дуть слабый ветер, днем он немного усилится. Благодаря этому появится вероятность очищения воздуха.