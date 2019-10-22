Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, светлые волосы до плеч, борода. На мужчине была темная куртка, темно-синие джинсы, темные кроксы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 112 или 8-700 6 3166.