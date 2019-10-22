В Калварийской мэрии пропал мужчина с собакой

ru.DELFI.lt

Audrius Pazniokas Foto: Marijampolės apsk.VPK

По данным полиции, 15 октября, в 19.15 ч. Аудрюс Пазнёкас (1983 г.р.) вышел из дома в деревне Юсявичай (Калварийская мэрия) и назад не вернулся. Мужчина ушел из дома вместе с собакой (белая с черными пятнами).

Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, светлые волосы до плеч, борода. На мужчине была темная куртка, темно-синие джинсы, темные кроксы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 112 или 8-700 6 3166.

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