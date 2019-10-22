В церемонии примут участие депутаты, историки, министры первого правительства Литвы, деятели Саюдиса.
В январе 2019 года в парламенте торжественно отметили 80-летие со дня рождения Озоласа.
|10:00
|Gyvai / Seimui teikiamas svarbiausias metų dokumentas: rekordinis biudžetas ir nauji mokesčiai (rytinis posėdis)
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В Вильнюсе, на ул. Театро, 11, в среду будет открыта памятная доска учредителю Литовского Саюдиса, подписанту Акта о восстановлении независимости, заместителю первого премьер-министра независимой Литвы, депутату, публицисту, философу, культурологу Ромуальдасу Озоласу.
В церемонии примут участие депутаты, историки, министры первого правительства Литвы, деятели Саюдиса.
В январе 2019 года в парламенте торжественно отметили 80-летие со дня рождения Озоласа.