В Вильнюсе откроют памятную доску Ромуальдасу Озоласу

ELTA , ru.DELFI.lt

Romualdas Ozolas Foto: Paulius Lileikis

В Вильнюсе, на ул. Театро, 11, в среду будет открыта памятная доска учредителю Литовского Саюдиса, подписанту Акта о восстановлении независимости, заместителю первого премьер-министра независимой Литвы, депутату, публицисту, философу, культурологу Ромуальдасу Озоласу.

В церемонии примут участие депутаты, историки, министры первого правительства Литвы, деятели Саюдиса. В январе 2019 года в парламенте торжественно отметили 80-летие со дня рождения Озоласа.

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