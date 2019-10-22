Цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1% до 46,76 евро за мегаватт-час, в Латвии – на 3% до 47,1 евро за мегаватт-час, в Эстонии – на 4% до 48,2 евро за мегтаватт-час.

Между тем на всей бирже NordPool цена на электроэнергию в среднем снизилась на 1% до 36,83 евро за мегаватт-час.

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По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных действий, которые преимущественно обусловили ценовые изменения, было снижение передающих мощностей на перемычках между Швецией и Финляндией, а также Латвией и Эстонией.

Потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 2% до 521 гигаватт-часа. За неделю все три страны Бвлтии вместе взятые выработали 56% необходимой им электроэнергии.