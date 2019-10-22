В Островце количество жителей удвоится: новые многоквартирные дома построены для специалистов из России

Островец от литовских городов подобной величины отличается только памятником Ленину в центре и доской почета, и тем, что на окраине строят новые кварталы многоквартирных домов. В них поселятся специалисты находящейся неподалеку атомной электростанции.

Даже проблемы похожие. "Цены растут, а пенсии и зарплаты – нет", – ответил на вопрос, как жизнь, один из горожан.

Мужчина проехал Островец из Украины. Он заметил: "В Киеве то же самое, только здесь президент не меняется, а у нас меняется".

Местные СМИ называют Островец "городом будущего". Сюда за последние несколько лет съехались тысячи людей. Это связано со строительством АЭС.

Начальник отдела информации и общественных связей АЭС Эдуард Свирид сказал DELFI, что сейчас в Островце 12 500 жителей.

"Планируется, что это число удвоится до 25 000", – сказал он.

Ходят слухи, что в числе будущих работников есть и работники закрывающейся Игналинской АЭС.

Местный житель, с которым говорил журналист DELFI, сказал, что строительные работы (бетонирование) на АЭС уже почти завершены, поэтому украинцы понемногу разъезжаются. Однако на их место приезжают специалисты по атомной энергетике из России.

"Должны приехать специалисты, это же не чайник", – сказал мужчина.

На юго-востоке Островца за последние несколько лет появились несколько кварталов многоквартирных домов.

В этих семи- и пятиэтажках будут жить и уже живут работники станции. Там уже открыта новая школа и детский сад.

"Строительство закончилось в этом году, там живут строители", – сказала продавец находящегося неподалеку киоска.

В Островце есть несколько гостиниц. Sun Hotel, в котором остановились журналисты DELFI, украшен портретами бородатых мужчин и плюшевыми игрушками.

В другой гостинице, по словам ее работницы, чаще всего останавливается руководство станции.

"У нас всегда занято, живут белорусы, россияне", – сказала она.

Главные улицы Островца – Карла Маркса и Ленина, на их пересечении стоит памятник Ленину.

Дома в Островце отличаются яркими цветами, а самый яркий пример китча – "Остров любви" на озере, который так назван, потому что своей формой он напоминает сердце.

В Островце много аптек. Только Google Maps показывает четыре. Еще одна форма бизнеса – мебельный магазин. Есть продовольственные магазины, киоски.

Кафе в городе немного, они находятся либо рядом с гостиницами, либо в самих гостиницах. Если у вас возник вопрос, какой на вкус вывалянный в песке и 5 ч. жареный при температуре 110 градусов Crocs, ответ на него можно узнать в ресторане Sun Hotel. Этот опыт включен в стоимость номера.