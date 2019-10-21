Капитана Литовской армии дважды осудили за дезертирство

За дезертирство и самовольный уход со службы к уголовной ответственности был привлечен капитан Добровольческих сил Томас Шиланскас. Кроме того, он был уволен со службы.

Приказ об увольнении 38-летнего Шиланскаса подписал министр обороны Литвы.

Такой приказ был подписан из-за безответственного поведения Шиланскаса – уже когда в суде рассматривалось первое дело о дезертирстве, оставленный в армии капитан снова в течение длительного времени не являлся на службу.

Вильнюсский участковый суд в начале августа осудил Шиланскаса за дезертирство – тот не являлся на службу с 28 февраля по 19 марта 2018 г. и с 12 по 18 июля того же года и приговорил его к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Кроме того, осужденный должен отработать 60 ч. на благо общества.

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Этот приговор еще не вступил в силу, поскольку Шиланскас его обжаловал.

Пока дело рассматривалось в суде Шиланскас оставался на службе, однако с 7 по 26 мая 2019 г. он снова не являлся на службу, поэтому его еще раз привлекли к уголовной ответственности.

Суд приговорил отправленного в запас Шиланскаса к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Во все время отсрочки он обязан работать или зарегистрироваться в Службе занятости и не покидать место жительства (город) без разрешения контролирующих ведомств. Этот приговор осужденный также может обжаловать.

Свою вину Шиланскас признал лишь отчасти. Он сказал, что не уходил со службы самовольно, а просто не оформил документы.

"Я не представил больничные, но я не скрывался, поэтому нет оснований для обвинений в дезертирстве – мне до пенсии осталось 6 лет, мой дед был партизаном, я всегда мечтал стать военным, – сказал он. – Думаю, это необоснованные обвинения".

В суде он сказал, что в 2016 году получил травму ногу, она возобновилась, поэтому он лечился, не ходил на службу. Однако, как выяснилось, больничного у него не было и он не отвечал на звонки сослуживцев и командования.

В материалах дела есть записи о том, что в характеристике, написанной майором Рамунасом Микенасом, указано, что Шиланскас иногда появляется на службе "с похмельным синдромом". Правда, официальных данных о том, что капитан мог появляться на службе нетрезвым, нет. Подчиненный Шиманскаса Валдас Пенкаускас сказал, что никогда не видел своего начальника нетрезвым. Об этом он рассказал и в суде. Не было и других свидетелей возможного пьянства Шиланскаса.

Из свидетельств очевидцев выясняется, что непоявление Шиланскаса на службу внесло хаос в обстановку, надо было искать подменяющего офицера. Когда с ним пытались связаться, он либо не отвечал, либо его телефон был выключен. Кроме того, его не находили дома, хотя к нему на дом ездили сослуживцы.

По словам лейтенанта Гинтаса Шилькиниса, капитан Шиланскас в 2016 г. получил травму ноги и с тех пор часто болел.

Тогдашний глава отдела кадров Йонас Жидялис сказал, что в связи с неявками Шиланского на службу проводились служебные расследования.

"Первое касалось неявки на службу в конце февраля-начале марта, когда он не являлся на службу больше двух недель, он говорил, что находится на больничном, но справку не предоставил, – сказал Жидялис. – Второе расследование касалось неявки на службу в июле, тогда его не было почти неделю. Он сказал, что лечился в Паневежисе, по телефону просил выписать больничный, но так его и не получил".

Похожие обстоятельства выяснились и в рамках другого дела - из-за дезертирства в мае этого года: капитан уверял, что лечился дома. Он признался, что на него плохо подействовала статья на DELFI.

После этой статью он обращался в прокуратуру, просил оценить действия прокурора – который, якобы, передал журналисту его личные данные, однако на самом деле слушания по делу были открытыми.